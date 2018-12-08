آنشيلوتي:”سأعتمد على غولام أمام ليفربول” !

أكد مدرب نابولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أنه اتخذ قرارًا بإعتماده على الجزائري فوزي غلام خلال المباراة المقبلة للفريق أمام ليفربول.

وقال أنشيلوتي في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: “إتخذت قرارًا بمشاركة فوزي غلام يوم الثلاثاء أمام ليفربول بدوري أبطال أوروبا”.

وبخصوص المصري صلاح مسجل ثلاثية اليوم، قال أنشيلوتي: “اَمل أن يكون قد أخرج ما لديه اليوم، بينما يغيب عنه ذلك في الأسبوع المقبل”.

يذكر أن غولام الذي شارك لأول مرة منذ أكثر من سنة، قدم مردودا جيداً جعل آنشيلوتي يضعه في خطته المقبلة في دوري الأبطال.