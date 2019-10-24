آن الأوان لمواهب الجزائر في الخارج الدخول وخدمة بلدهم»

قال الراغب في الترشح للرئاسيات المقبلة عن حزب «الأرندي»، عز الدين ميهوبي، إنه سيقدم الحلول التي ينتظرها الشباب.

حول المشاكل التي تعيشها الجزائر اليوم، وذلك بكل واقعية من خلال فتح نقاش شامل مع الشباب.

مشيرا إلى إعداده برنامجا متكاملا أعدته خبرات جزائرية، من شأنه التكفل بكل الجوانب الضرورية للنهوض بالبلاد.

وأكد ميهوبي الذي أودع ملف ترشحه، أمس، أمام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

أنه سيشرك الشباب في أي نقاش يهدف لإيجاد حلول للنهوض بالجزائر.

«لأنه قد تأتينا حلول من الشباب تكون أفضل من التي نقترحها نحن».

في إشارة منه إلى ضرورة استغلال طاقات الشباب الجزائري الذين همشوا طيلة عقود من الزمن.

وأضاف ميهوبي ن «الجنوب الكبير يعد رهانا حقيقيا لأجل النهوض بمستقبل الجزائر.

وهناك برنامج خاص تم إعداده لأجل التكفل بالجنوب والصحراء الكبرى، وحلم النهوض بالجنوب ينبغي أن يتحقق.

حيث لا يجب أن ننظر للشمال فقط، لأن كل الخيرات موجودة بهذه المنطقة الكبيرة من بلادنا.

ولا بد من استغلالها لتطوير البلاد والمنطقة».

ويركز برنامج الراغب في الترشح للرئاسيات عز الدين ميهوبي أيضا، على عديد القطاعات، على غرار الصحة والتعليم.

وجوانب أخرى من شأنها الرقي بالجزائر، لأن الجزائر حسبه فيها من الخبرات والكفاءات والعلماء والباحثين.

ما يمكنها من تحقيق المطلوب، حيث يمتلك هؤلاء مواهب واسعة وضفوها في عواصم عديدة للنهوض باقتصاديات العالم.

وقد آن الآوان لهؤلاء أن يشاركوا في نهضة بلدهم وتطوره.

ميهوبي، أكد أن ملفه تضمن كل الشروط المطلوبة، مشيرا إلى أنه جمع أكثر من العدد المطلوب قانونا من الاستمارات.

غير أن هدف «الأرندي» لم يكن فقط جمع التوقيعات، ولكن محاولة إقناع المواطنين بالمشاركة بقوة في العملية الانتخابية.

موضحا أن مصالحه وصلت إلى 90 من المئة من بلديات الوطن.

وتحدث ميهوبي عن برنامج متكامل أعده الحزب لخوض غمار الرئاسيات، يتضمن حلولا عملية لكثير من المشكلات .

التي تعترض الجزائريين، مع التأكيد على أن هذا البرنامج قابل للتطبيق على أرض الواقع.

مشيرا إلى أنه لن يقدم وعودا غير قابلة للتنفيذ أو التجسيد، لأنه من السهل تقديم مليون وعد.

لكن يصعب تنفيذ وعد واحد غير قابل للتجسيد.