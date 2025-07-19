آية عمران تهدي الجزائر ميدالية ذهبية في البطولة الإفريقية لألعاب القوى بأبيكوتا

واصلت الجزائر تألقها في البطولة الإفريقية لألعاب القوى لأقل من 18 و20 سنة المقامة بمدينة أبيكوتا النيجيرية، بفضل إنجاز جديد حققته البطلة الواعدة آية عمران.

وتمكنت البطلة الجزائرية من إحراز الميدالية الذهبية في رمي المطرقة إناث تحت 18 سنة، بعد أن سجلت رقماً وطنياً جديداً بلغ 54.58 متر، مؤكدةً تفوقها وسيطرتها على منافسات هذه الفئة.

هذا التتويج يضاف إلى سجل إنجازات الرياضة الجزائرية الشابة، ويعكس العمل الكبير الذي تقوم به الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى في اكتشاف المواهب وصقلها، استعدادًا لرفع الراية الوطنية في أكبر المحافل الدولية مستقبلاً.