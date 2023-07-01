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الرياضة

آيت الحاج: “عازمون على تقديم مشوار مشرف في الألعاب العربية”

بقلم كريم تيغرمت
آيت الحاج: “عازمون على تقديم مشوار مشرف في الألعاب العربية”
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كشف محمد آيت الحاج، لاعب المنتخب الوطني الأولمبي، وفريق اتحاد العاصمة، هدفهم من المشاركة في الألعاب العربية المقررة بالجزائر.

وصرح آيت الحاج، لتلفزيون “النهار”: “نحن عازمون على تقديم عرض مشرف من خلال مشاركتنا في الألعاب العربية”.

كما أضاف: “هدفنا تحقيق الأهم من خلال التتويج بلقب هذه الدورة، خاصة وأننا نحظى بأفضلية اللعب ببلدنا”.

وتابع محمد آيت الحاج: “نتمنى أن نكون في مستوى التطلعات، من خلال تقديم مباريات في المستوى”.

رابط دائم : https://nhar.tv/76m4s
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