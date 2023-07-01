آيت الحاج: “عازمون على تقديم مشوار مشرف في الألعاب العربية”
بقلم كريم تيغرمت
كشف محمد آيت الحاج، لاعب المنتخب الوطني الأولمبي، وفريق اتحاد العاصمة، هدفهم من المشاركة في الألعاب العربية المقررة بالجزائر.
وصرح آيت الحاج، لتلفزيون “النهار”: “نحن عازمون على تقديم عرض مشرف من خلال مشاركتنا في الألعاب العربية”.
كما أضاف: “هدفنا تحقيق الأهم من خلال التتويج بلقب هذه الدورة، خاصة وأننا نحظى بأفضلية اللعب ببلدنا”.
وتابع محمد آيت الحاج: “نتمنى أن نكون في مستوى التطلعات، من خلال تقديم مباريات في المستوى”.
رابط دائم : https://nhar.tv/76m4s