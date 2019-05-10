آيت الطاهر: “علينا الفوز على السياسي للحفاظ على حظوظنا”

الرياضة
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آيت الطاهر: “علينا الفوز على السياسي للحفاظ على حظوظنا”
بقلم كريم.تيغرمت

شدّد المدير الرياضي لشبيبة القبائل، آيت طاهر، على ضرورة الفوز، أمام شباب قسنطينة، للحفاظ على حظوظهم في التنافس على اللقب.

وصرح مراد آيت الطاهر، للإذاعة الوطنية: “علينا الفوز على شباب قسنطينة، للحفاظ على حظوظنا في اللعب على اللقب، وحضرنا أنفسنا من أجل ذلك”.

وأضاف: “ندرك أن التنقل إلى قسنطينة سيكون صعبا، بالنظر لإسم المنافس، ورغبتهم في العودة للنتائج الإيجابية”.

وتابع: “شباب قسنطينة، يتواجد في حالة بدنية أفضل، بالنظر للعبه مبارياته المتأخرة، عكس فريقنا الذي يعاني من نقص المنافسة، بسبب توقف البطولة”.

وختم مراد آيت الطاهر: “بقي أمامنا أربع مباريات، سنقدم كل ما لدينا إلى آخر جولة، أملا في تحقيق اللقب، أو على الأقل الظفر بمركز ضمن ثلاثي المقدمة”.


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