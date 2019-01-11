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آيت الطاهر: “في مباريات العودة التعثر غير مسموح على ميداننا”

الرياضة
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آيت الطاهر: “في مباريات العودة التعثر غير مسموح على ميداننا”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف المديرالتقني لشبيبة القبائل، مراد أيت الطاهر، أن فريقه يسعى للحفاظ على ديناميكية النتائج الإيجابية، خلال مواجهة الداربي اليوم الجمعة أمام مولودية بجاية.

وصرح آيت الطاهر، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “في مباريات العودة يجب عدم التعثر في ميداننا، إذا أردنا إنهاء الموسم في البوديوم”.

وأضاف: “هذه المباراة لها طابع خاص، والفوز بها جد مهم بالنسبة لنا، حيث سيسمح للفريق بالحفاظ على مركزه، أو حتى تقليص الفارق عن المتصدر”.

وتابع: “تحدثنا مع اللاعبين، من أجل نسيان فوز الساورة، والتركيز على مباراة بجاية، وعدم التساهل مع المنافس، للحفاظ على ديناميكية النتائج الإيجابية”.

وبخصوص المنافس، أكد آيت الطاهر: “الموب لها فرديات جيدة، وتدعمت بلاعبين جيدين على غرار بوعزة، بوخنشوش، وغيرهم، ما سيجعل المباراة صعبة”.


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