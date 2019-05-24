آيت الطاهر: “لا بديل عن الفوز أمام أهلي البرج لكن علينا الحذر منهم”

أكد المديرالرياضي لشبيبة القبائل، مراد آيت الطاهر، أنه لا بديل عن الفوز أمام أهلي برج بوعريريج، الذي يجب الحذر منه.

وصرح آيت الطاهر، للإذاعة الوطنية: “قلنا للاعبينا أنه يجب علينا أولا ضمان الفوز أمام أهلي البرج، قبل التفكير في نتيجة إتحاد العاصمة، وشباب قسنطينة”.

وأضاف المدير الرياضة للشبيبة: “البرج ضمن البقاء، وسيلعب هذه المواجهة دون أي حسابات، ما سيجعله يلعب بأريحية أكثر، لذا علينا الحذر منه”.

يذكر أن شبيبة القبائل، سيستظيف هذا الأحد، أهلي برج بوعريريج، بتيزي وزو، لحساب الجولة الـ30 والأخيرة من المحترف الأول.