آيت الطاهر: “لهذا السبب تم تغيير توقيت الداربي القبائلي”

كشف المدير التقني لشبيبة القبائل، مراد آيت الطاهر، الأسباب التي دفعت إدارة فريقه، لتغيير توقيت مباراة الداربي أمام مولودية بجاية، في مناسبتين.

وصرح مراد آيت الطاهر، للإذاعة الوطنية، اليوم الجمعة: “تغيير توقيت هذه المباراة، كان بسبب التحضيرات الجارية لاحتفالات “يناير”، والمباريات المبرمجة للفئات الصغرى للفريق”.

يذكر أنه تم تغيير توقيت مباراة شبيبة القبائل، أمام مولودية بجاية، في مناسبتين، قبل الإستقرار على إجرائها على الساعة 17:45.

يذكر أن هذه المواجهة، المقررة بملعب (01 نوفمبر) بتيزي وزو، تدخل ضمن الجولة الـ18، من مرحلة العودة للمحترف الأول.