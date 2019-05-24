آيت الطاهر: “نتمنى أن يواصل السياسي مشواره بكل نزاهة”

الرياضة
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آيت الطاهر: “نتمنى أن يواصل السياسي مشواره بكل نزاهة”
بقلم كريم تيغريمت

تحدث المدير الرياضي لشبيبة القبائل، مراد آيت الطاهر، عن المواجهة التي ستجمع شباب قسنطينة، واتحاد العاصمة، وأهميتها بالنسبة لفريقه.

وصرح آيت الطاهر، للإذاعة الوطنية: “واجهنا الكثير من الإشعات قبل مواجهتنا لشباب قسنطينة، لكن الفوز في الأخير عاد لهم”.

وأضاف المدير الرياضي للشبيبة: “في مباراة الأخيرة، تمكن السياسي من العودة بنقطة من تاجنانت، التي تلعب على البقاء”.

وتابع: “هذه المعطيات تجعلنا نثق في أن شباب قسنطينة، سيلعب بكل نزاهة مباراته الأخيرة أمام اتحاد العاصمة، ليعود اللقب في الأخير لمن يستحقه عن جدارة”.


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