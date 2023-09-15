آيت بقة وقاضي يضمنان تأهلهما لأولمبياد باريس

ضمن الملاكمان الجزائريان يوغرطة آيت بقة، وقاضي مراد، اليوم الجمعة، تأهلهما للألعاب الأولمبية باريس 2024.

ونجح أيت بقة، في احراز الميدالية، عقب فوزه في النزال النهائي لوزن (63.5 كلغ)، والذي جمعه بالملاكم المورسي كولين ريشارنو.

من جهته فاز الملاكم قاضي مراد، في النزال الذي جمعه بالسينغالي دياتا بالدي، في وزن (92 كلغ)، بنتيجة (4-1).

وبهذا ضمن الثنائي يوغرطة أيت بقة، وقاضي مراد، تأهلهما للطبعة المقبلة من الألعاب الأولمبية 2024، المقررة بالعاصمة الفرنسية باريس.