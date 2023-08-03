آيت بقة يتأهل للمربع الذهبي من البطولة الإفريقية

تأهل الملاكم الجزائري يوغرطة آيت بقة، للدور النصف نهائي من البطولة الإفريقية للأكابر، المتواصلة فعالياتها بالكاميرون.

وتمكن آيت بقة، من بلوغ المربع الذهبي لهذه البطولة الإفريقية، بعد فوزه بالنزال الذي جمعه بملاكم جمهورية الكونغو الديمقراطية مبايا مالومبا بنتيجة (5-2).

كما كشفت (و.أ.ج)، بأن البطل الجزائري لوزن (63.5 كلغ)، سيواجه في الدور النصف النهائي نظيره المغربي عبد الحق ندير.

يذكر أن الجزائر، تشارك في هذه البطولة الإفريقية للأكابر، بـ13 ملاكما، من بينهم 6 إناث.