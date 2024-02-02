آيت جودي:”هذه هي أسباب تذبذب نتائج الشبيبة هذا الموسم”

تحدث مدرب شبيبة القبائل، عز الدين آيت جودي، عن أسباب تذبذب نتائج الفريق في الموسم الحالي.

وكشف عز الدين آيت جودي، اليوم الجمعة، في تصريحات إذاعية:”فكرة فشل صفقات الميركاتو الصيفي هي سبب تذبذب نتائج شبيبة القبائل، أدخلتها بعض الأطراف لضرب روح المجموعة”.

وأوضح المتحدث:”صحيح أنه هناك نقص في عملية الانتدابات، لكن التحضيرات تجري في ظروف جيدة، وأظن أنه توجد نقائص في الفريق لكن تسيير المجموعة كان ناقصا وهو سبب النتائج المتذبذبة”.

وأكد آيت جودي:”لاحظت أن هناك أطراف تشكك في المجهودات المبذولة، رغم وجود مجلس إدارة بقيادة موبيليس واقف على شؤون الفريق، ضعف الطاقم الفني السابق، تسبب في تشتت قوى التشكيلة”.