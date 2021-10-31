آيت جودي: “أتحمل مسؤولية خسارتنا أمام بارادو”

أبدى مدرب مولودية وهران، عز الدين آيت جودي، تحمله مسؤولية الخسارة الثقيلة التي تلقاها فريقه أمام نادي بارادو، بنتيجة (4-2).

وصرح آيت جودي، لتلفزيون “النهار”: “أتحمل مسؤوليتي، في الخسارة التي نلقاها فريقي أمام نادي بارادو”.

وأضاف مدرب الحمراوة: “هذه هي كرة القدم، فبعد فوزنا في الجولة الماضية أمام شباب قسنطينة، انهزمنا اليوم أمام منافس لعب على المرتدات”.

وتابع عز الدين آيت جودي: “الحكم احتسب علينا ضربة جزاء قاسية، وكانت هي منعرج هذا اللقاء”.