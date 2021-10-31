آيت جودي: “أتحمل مسؤولية خسارتنا أمام بارادو”
بقلم كريم.تيغرمت
أبدى مدرب مولودية وهران، عز الدين آيت جودي، تحمله مسؤولية الخسارة الثقيلة التي تلقاها فريقه أمام نادي بارادو، بنتيجة (4-2).
وصرح آيت جودي، لتلفزيون “النهار”: “أتحمل مسؤوليتي، في الخسارة التي نلقاها فريقي أمام نادي بارادو”.
وأضاف مدرب الحمراوة: “هذه هي كرة القدم، فبعد فوزنا في الجولة الماضية أمام شباب قسنطينة، انهزمنا اليوم أمام منافس لعب على المرتدات”.
وتابع عز الدين آيت جودي: “الحكم احتسب علينا ضربة جزاء قاسية، وكانت هي منعرج هذا اللقاء”.
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