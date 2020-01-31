آيت جودي: “الأمور تغيرت في النصرية وهدفنا ضمان البقاء”

كشف مدرب نصر حسين داي، عز الدين آيت جودي، أنّ هدفه رفقة ناديه الجديد، هو ضمان البقاء هذا الموسم ضمن المحترف الأول.

وصرح آيت جودي، للإذاعة الوطنية: “وجدت أن بيت النصرية تغير عن ما كنت أعرفه سابقا، بالنظر للمشاكل التي تعيشها إدارة النادي، مما يصعب مهمة الفريق”.

وأضاف: “أسعى لتغيير بعض الأمور، أهمها إعادة الثقة للاعبينا الشباب، لبلوغ هدفنا الأساسي هذا الموسم وهو تحقيق البقاء”.

وتابع: “علينا العمل سويا، بمساعدة كل أبناء النصرية، لتجاوز هذه المرحلة الصعبة والعودة بقوة لبلوغ هدفنا في نهاية الموسم”.

يذكر أن عزالدين آيت جودي، تولى العارضة الفنية لنصر حسين داي، خلال الميركاتو الشتوي المنصرم، خلفا للمدرب لخضر عجالي.