آيت جودي: “الشبيبة بحاجة لتدعيمات لمجارات رابطة الأبطال”

إعتبر المدرب عز الدين آيت جودي، أن شبيبة القبائل تملك حظوظ كبيرة للعب على لقب البطولة، عكس رابطة الأبطال، التي تتطلب تدعيم التشكيلة الحالية.

وصرح آيت جودي، للإذاعة الوطنية: “تابعت مبارتي شبيبة القبائل، في رابطة الأبطال، أمام كل من الترجي التونسي، والرجاء البيضاوي المغربي”.

وأوضح: “الشبيبة قدمت شوط أول جيد في المبارتين، لكن لم تحسن تسيير شوطها الثاني، وفي كرة القدم المباراة تلعب في 90 دقيقة، وليس في 45 دقيقة”.

وأضاف المدرب السابق للكناري: “إذا تحلى الفريق بالتركيز اللازم، أقول أن لديهم حظوظ كبيرة للعب على لقب البطولة لهذا الموسم”.

وتابع آيت جودي: “كأس الجمهورية، ورابطة الأبطال، ستكون إضافة جيدة للفريق، لكن أعتقد أن الشبيبة لا تملك الإمكانيات الكافية على مستوى التشكيلة، لمجارات رابطة أبطال إفريقيا”.