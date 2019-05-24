آيت جودي: “الشبيبة ليس لديها ما تخسره مقارنة باتحاد العاصمة”

إعتبر عز الدين آيت جودي، أن خسارة لقب هذا الموسم، سيكون لها وقع مختلف على فريقي إتحاد العاصمة وشبيبة القبائل.

وصرح آيت جودي، للإذاعة الوطنية: “شبيبة القبائل، ليس لديه ما يخسره في هذه الجولة الأخيرة، بالنظر لبلوغه الأهداف المسطرة في بداية الموسم”.

وأضاف: “عكس شبيبة القبائل، الخسارة ستكون كبيرة جدا بالنسبة لإتحاد العاصمة، في حال تعثره أمام شباب قسنطينة وتضييعه لقب البطولة”.

يذكر أن الجولة الأخيرة من المحترف الأول، المقررة الأحد المقبل، ستحسم المتوج بلقب البطولة، بين اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل.