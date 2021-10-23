آيت جودي: “الفوز في أول مباراة يشجعنا على العمل أكثر”

أبدى مدرب مولودية وهران، عز الدين آيت جودي، سعادته بالفوز الذي عاد به فريقه من قسنطينة، في أول جولة من بطولة الموسم الجديد.

وصرح آيت جودي، عقب هذا اللقاء، لتلفزيون “النهار”: “مثل هذا الفوز يدفعنا للعمل أكثر، والإجتهاد اكثر”.

وأضاف مدرب الحمراوة: “صحيح أننا في المباريات الودية لم نكن في المستوى، لكننا عملنا بجهد لخلق الانسجام بين اللاعبين”.

يذكر أن فريق مولودية وهران، نجح أمس الجمعة، في العودة بالنقاط الثلاث من قسنطينة، بعد فوزه بهدف نظيف.

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