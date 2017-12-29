آيت جودي: “تأهلنا لم يكن صعبا وهناك إنتهازيين يعملون على زعزعة الشبيبة”

أكد مدرب شبيبة القبائل عز الدين آيت جودي، أنّ فريقه لم يجد صعوبة في التأهل للدور الـ16 من كأس الجمهورية.

وصرح آيت جودي للإذاعة الوطنية: “لا أوافق الرأي من يقول أننا تأهلنا بصعوبة، كل ما في الأمر أننا لعبنا بحذر”.

وأضاف: “اللاعبون لازالو يعانون من عقدة الفوز بملعب “أول نوفمبر”، وهذا ما جعلهم يلعبون بحذر خوفا من تعديل الخصم للنتيجة”.

من جهة أخرى تحدث مدرب الشبيبة عن وضعية الفريق الحالية، مؤكدا أن الأمور تحسنت وتسير في الطريق الصحيح.

وقال: “الكثير من الأمور تم تسويتها في الفريق، أجور اللاعبين، العلاوات، إضافة إلى تسوية جزء من ديون لجنة النزاعات”.

وأضاف: “مشكلة الشبيبة حاليا هي الناس الإنتهازيين الذين يسعون لزعزعة استقرار الفريق، نحن بحاجة للهدوء للخروج نهائيا من هذه الوضعية”.