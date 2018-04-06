آيت جودي: “جمهور بجاية متعطش لمشاهدة داربي كبير”

تحدث مدرب فريق مولودية بجاية عز الدين آيت جودي عن مباراة الداربي التي تنتظر فريقه أمسية اليوم أمام فريق شبيبة بجاية لحساب الجولة الـ25 من الرابطة المحترفة الثانية.

وقال آيت جودي عن مباراة القمة التي سيحتضنها ملعب الوحدة المغاربية أمسية اليوم بين الشبيبة والمولودية في تصريح للقناة الإذاعية الأولى موضحا:

“المقابلة تحمل طابع الداربي بين فريقين مكانتهم كانت مع الكبار والظروف أوقعتهم في قمة القسم الثاني”

وأضاف: “الجمهور متعطش من أجل مشاهدة مباراة كبيرة، أضن أن اللقاء سيلعب على بعض التفاصيل الأخيرة، أضن أن هذه المباراة ستسمح لنا للحفاظ على الصدارة”

وإختتم آيت جودي حديثه قائلا: “الفريق قريب من الصعود والجماهير تؤمن بفريقها، بالنسبة لي إن شاء الله نكملوا هذا الداربي بالأفراح.”