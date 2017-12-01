آيت جودي: “حان وقت انتفاضة الشبيبة “

الرياضة
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آيت جودي: “حان وقت انتفاضة الشبيبة “
بقلم كريم.تيغرمت

أكد مدرب شبيبة القبائل عز الدين آيت جودي، أنّ فريقه مطالب بتحقيق الفوز، أمام شباب قسنطينة عشية اليوم بملعب “01 نوفمبر”.

وقال آيت جودي في تصريحات للإذاعة الأولى: “الفريق تعادل في 3 مناسبات وعليه أن ينتفض عشية اليوم أمام الرائد”

وأضاف: “نعاني من الناحية النفسية، ومررنا بظروف صعبة، الآن يجب علينا إسعاد الجماهير وإسعاد أنفسنا لاستعادة الثقة من جديد”.

وتابع آيت جودي: “رفعنا من وتيرة العمل في الفترة الأخيرة، لأن الشبيبة بحاجة للعودة إلى سكة الإنتصارات من جديد”.

وتابع: “كانت لدينا فكرة مسبقة حول مستوى الفريق قبل تولينا هذه المسؤولية، وحاليا نعمل لمدة 18 ساعة يوميا”

وأردف: “لدينا فريق متوسط، عملنا كثيرا من الجانب النفسي، ونحاول إيجاد التكتيك المناسبة لهؤلاء اللاعبين”.

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