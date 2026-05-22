آيت جودي :”سقوط بارادو مبرمج وكان فيه تضييق من الحكام”

أبدى مدرب نادي بارادو، عز الدين آيت جودي، أسفه الشديد للخسارة التي تلقاها فريقه أمام اتحاد العاصمة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مؤكّدًا أن الظروف النفسية للاعبين أثّرت كثيرًا على مردود التشكيلة عقب ترسيم السقوط.

وقال آيت جودي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اللقاء: “نافسنا فريق اتحاد العاصمة العنيد، وكنا نستهدف الخروج بنتيجة التعادل، لكن للأسف انهزمنا لأن بعض اللاعبين كانوا متأثرين كثيرًا بعد ترسيم السقوط في مباراة الرويسات”.

وأضاف مدرب “الباك” أنّ النادي يملك مشروعًا رياضيًا واضح المعالم رغم الوضعية الحالية، قائلاً: “أعرف شيئًا واحدًا، وهو أن الفريق يملك استراتيجية ممتازة، سبق له السقوط مرتين وعاد سريعًا إلى القسم الأول، لأنه يمتلك برنامجًا وأهدافًا خاصة”.

كما أشاد آيت جودي برد فعل إدارة النادي عقب مباراة الرويسات، معتبرًا أنّ البيان الصادر كان نموذجًا في الروح الرياضية، حيث صرّح: “بيان بارادو بعد مباراة الرويسات كان درسًا في الأخلاق الرياضية، وقدم رسالة احترافية، وأتمنى أن تكون الفرق الجزائرية مثل بارادو”.

ولم يُخفِ المدرب استياءه من التحكيم، ملمّحًا إلى وجود أخطاء أثّرت على مشوار الفريق هذا الموسم، إذ قال: “نأسف لهذا السقوط المبرمج، كان هناك تضييق على نادي بارادو من طرف الحكام، ورحنا ضحية أخطاء تحكيمية بدائية”.

وختم آيت جودي تصريحاته بالدفاع عن قيمة النادي، مؤكدًا: “بارادو ليس الفريق الأضعف، بل هو مدرسة حقيقية في تكوين اللاعبين وتقديم المواهب للاحتراف”.