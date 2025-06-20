آيت جودي: “سنخوض مباراة الفرصة الأخيرة ضد مولودية الجزائر”
بقلم كريم تيغرمت
أبرز مدرب نجم مقرة، عز الدين آيت جودي، الأهيمة الكبيرة التي تكتسيها مباراتهم المقبلة ضد مولودية الجزائر، بالنسبة لمستقبل فريقه.
وقال آيت جودي، اليوم الجمعة، في تصريح للإذاعة الوطنية: “مباراتانا ضد مولودية الجزائر هو مباراة الفرصة الأخيرة بالنسبة لنا لضمان البقاء”.
كما أضاف: “نجم مقرة، عانى كثيرا في بداية الموسم الجاري، لكن تمكنا مؤخرا من تحسين نتائج الفريق، والابقاء على حظوظنا في ضمان البقاء للجولة الأخيرة”.
وتابع عز الدين آيت جودي: “الفوز ضد مولودية الجزائر لن يكون سهلا، رغم أنه ليس مستحيل، لكن نطمح على الأقل لتحقيق التعادل، مع أمل هزيمة ترجي مستغانم، لنتمكن من ضمان البقاء”.
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