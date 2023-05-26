آيت جودي: “سنلعب كامل حظوظنا في كأس الجمهورية”

تحدث مدرب نجم مقرة، عز الدين آيت جودي، عن مباراة نصف نهائي كأس الجمهورية التي ستجمعهم بشباب بلوزداد، مؤكدا عزمهم على لعب كامل حظوهم للتأهل.

وقال آيت جودي، اليوم الجمعة، في تصريح للإداعة الوطنية: “رغم وضعيتنا في البطولة، إلا أن هذا لا يمنعنا من التركيز على منافسة الكأس”.

كما أضاف: “حاليا نحن على بعد مباراة واحدة من بلوغ النهائي، سنلعب كامل حظوظنا، كون كأس الجمهورية حلم للاعبينا الشبان”.

وتابع عز الدين آيت جودي: “كل تعداد فريقنا جاهز لمواجهة شباب بلوزداد، باستثناء الثنائي شرفاوي، وداود، اللذان سيغيبان عن هذه المباراة”.