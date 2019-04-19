آيت جودي: “سنلعب نهائي أمام “الموب” وحظوظنا كبيرة لضمان البقاء”

أكد مدرب جمعية عن مليلة، عز الدين آيت جودي، أن المباراة التي تنتظرهم أمام مولودية بجاية، تعتبر نهائيا بالنسبة لفريقه.

وصرح آيت جودي، للإذاعة الوطنية: “مواجهة “الموب”، أعتبرها نهائي، بين فريقين يلعبان على البقاء، الضغط سيكون على الفريقين، وسنحاول إستغلال عامل الميدان”.

وأضاف: “استرجعنا كامل لاعبينا المصابين، وأتوقع أن تكون النتيجة لصالحنا، بالنظر للتعادل الهام الذي حققناها أمام النصرية، وتواجد لاعبينا بمعنويات جيدة”.

وتابع: “حظوظنا كبيرة في ضمان البقاء، في حال أحسنا تسيير المباريات المتبقية من الموسم الجاري، والبداية بمولودية بجاية”.