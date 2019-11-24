آيت جودي: “ضيعنا نقطتين أمام شباب بلوزداد”

اعتبر مدرب جمعية عين مليلة، عز الدين أيت جودي، أن فريقه ضيع، فرصة العودة بالنقاط الثلاثة، من ملعب “20 أوت”، خلال مواجهة شباب بلوزداد.

وصرح عز الدين آيت جودي، لتلفزيون “النهار”: “مع كل احترامي لشباب بلوزداد، أقول أن فريقي ضيع نقطتين بملعب “20 أوت””.

وأضاف: “خياراتي كانت مبنية أكثر على الهجوم، لكن في الـ20 دقيقة الأولى من المباراة خسرنا خدمات لاعبين، بسبب الإصابة، وهما ركيزة في دفاعنا”.

يذكر أن جمعية عين مليلة، فرضت التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، على رائد ترتيب البطولة شباب بلوزداد، بملعب هذا الأخير.