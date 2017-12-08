آيت جودي: ” لو فزنا باللقاء..لا يمكن القول أننا سرقناه”

الرياضة
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آيت جودي: ” لو فزنا باللقاء..لا يمكن القول أننا سرقناه”
بقلم كريم تيغريمت

أعرب مدرب شبيبة القبائل عز الدين آيت جودي عن سعادته الكبيرة بعد تحقيق التعادل في مباراة اليوم أمام إتحاد العاصمة.

وتحسر آيت جودي عن تضييع العديد من الفرص أمام دفاع إتحاد العاصمة والتي كانت كفيلة لتحقيق أول إنتصار منذ 7 جولات.

وقال آيت جودي:”فرديات إتحاد العاصمة كانت جيدة، مقارنة بلاعبينا، حيث فشلنا في إستغلال المساحات التي خلقناها في الإسترجاع”

واضاف:” لو فزنا باللقاء، لايمكن القول أننا سرقناه من بولوغين، لكن أضن أن التعادل يبقى إيجابي”

ورد آيت جودي عن الإنتقادات التي يتعرض لها فريقه قائلا: “من يتكلم على الشبيبة عليه أن يتطلع على مشاكلها أولا”

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