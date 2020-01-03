آيت جودي: “ما حدث مؤخرا في شبيبة القبائل لا يشرف الفريق”

الرياضة
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آيت جودي: “ما حدث مؤخرا في شبيبة القبائل لا يشرف الفريق”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى المدرب عز الدين آيت جودي، أسفه على الأحداث الأخيرة التي شهدها بيت شبيبة القبائل، والذي يعتبره فريق القلب.

وصرح آيت جودي، للإذاعة الوطنية: “أتابع كل ما يحدث في شبيبة القبائل، لأنه فريق القلب، وما حدث مؤخرا بين الرئيس الحالي للفريق، والأنصار وحناشي، أمر مؤسف لا يشرف الفريق”.

وأضاف: “ردة فعل حناشي جاءت بالنظر لتاريخه العريق في النادي، على الإدارة الحالية التعقل وتصحيح الأمور، لأن مثل هذه الأحداث قد تؤثر على الفريق بصفة عامة”.

وتابع آيت جودي: “الرئيس الحالي للنادي، استعجل بتقديم وعود كثيرة، على غرار مركز التكوين، تحقيق الألقاب، وليس من السهل تحقيق كل هذا في وقت قصير”.


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