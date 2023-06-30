آيت جودي: “مجبرون على الفوز أمام السياسي للخروج من منطقة الخطر”
بقلم كريم تيغرمت
أبرز مدرب نجم مقرة، عز الدين آيت جودي، ضرورة تحقيق فريقه للفوز في مباراته المقبلة أمام الضيف شباب قسنطينة لمغادرة منطقة الخطر.
وصرح آيت جودي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “هذا الموسم شهد العديد من المشاكل في برمجة مباريات البطولة المحترفة لعدة أسباب”.
كما أضاف: “نواجه حاليا أجواء مناخية حارة، ستصعّب من مهمتنا في المباريات المتبقية، والتي تم برمجتها على الخامسة مساءً”.
وتابع عز الدين آيت جودي: “بالنسبة لفريقنا، نحن مجبرون على تحقيق الفوز في مباراة الغد أمام شباب قسنطينة، كون ذلك سيضمن لنا الخروج من منطقة الخطر”.
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