آيت جودي مدربًا جديدًا لاتحاد الحراش

أعلنت إدارة نادي اتحاد الحراش مساء اليوم الأربعاء، عبر بيان رسمي، عن تعاقدها مع المدرب عز الدين آيت جودي.

وذلك لتولي العارضة الفنية للفريق الأول خلال الموسم الرياضي 2025-2026.

في خطوة تؤكد نية “الصفراء” في دخول الموسم الجديد من القسم الثاني هواة بطموحات عالية وتجديد فني قوي.

ويأتي هذا التعاقد بعد دراسة دقيقة من طرف إدارة النادي التي تسعى إلى إعادة الفريق إلى الواجهة وتحقيق الصعود إلى الرابطة المحترفة.

ويعَدُّ عز الدين آيت جودي، من أبرز الأسماء في الساحة التدريبية الوطنية، إذ يمتلك سيرة ذاتية غنية وتجربة كبيرة في البطولة الجزائرية. أشرف خلالها على تدريب أندية كبرى كوفاق سطيف، شبيبة القبائل، مولودية الجزائر، وأهلي برج بوعريريج. إلى جانب إشرافه في فترات سابقة على المنتخب الوطني الأولمبي.