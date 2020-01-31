آيت جودي: “هذه هي الأندية المرشحة للتتويج بلقب البطولة”

رشح مدرب نصر حسين داي، عز الدين آيت جودي، 6 أندية للتنافس على لقب البطولة الوطنية لهذا الموسم.

وصرح عز الدين آيت جودي، للإذاعة الوطنية: “أتوقع عودة قوية لعدة أندية في مرحلة العودة من البطولة، والتي ستنافس على لقب هذا الموسم”.

ورشح مدرب النصرية: “هناك كل من وفاق سطيف، شبيبة القبائل، شباب قسنطينة، إتحاد العاصمة، بالإضافة لمولودية العاصمة، وبالطبع شباب بلوزداد، الذي ينعم بالإستقرار”.

يذكر أن عجلة البطولة الوطنية المحترفة، ستعود للدوران مع بداية هذا الأسبوع، بإجراء مباريات الجولة الأولى من مرحلة العودة.