آيت جودي: “وجدت نفسي وحيدا في النصرية وأعتذر من الأنصار”

كشف المدرب عز الدين آيت جودي، الأسباب التي دفعته لمغادرة نصر حسين داي، مقدما إعتذاراته لأنصار الفريق.

وصرح آيت جودي، للإذاعة الوطنية: “أعتذر من أنصار النصرية، جئت في فترة حساسة وكنت مؤمنا بإمكانية ضمان البقاء، وليس الخوف من النتائج ما جعلني أغادر الفريق”.

وأضاف: “في البداية تلقيت ضمانات من رئيس الفريق، لكن في الواقع وجدت نفسي وحيدا رفقة الطاقم الفني، في مواجهة تحدي آخر غير تقني”.

وتابع: “عشنا تحت ضغط كبير من محيط الفريق، لم أجد المحيط المناسب لمواصلة العمل في نصر حسين داي”.

وأردف آيت جودي: “من المؤسف فريق مثل النصرية، لا يوفر الأكل للاعبيه بعد الحصص التدريبية، ومساعدي أعلمني أن بعض اللاعبين لم يحضروا إحدى الحصص التدريبية، لأنهم كانو يعملون بحثا عن بعض الأموال”.