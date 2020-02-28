آيت جودي: “وجدت نفسي وحيدا في النصرية وأعتذر من الأنصار”

الرياضة
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آيت جودي: “وجدت نفسي وحيدا في النصرية وأعتذر من الأنصار”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف المدرب عز الدين آيت جودي، الأسباب التي دفعته لمغادرة نصر حسين داي، مقدما إعتذاراته لأنصار الفريق.

وصرح آيت جودي، للإذاعة الوطنية: “أعتذر من أنصار النصرية، جئت في فترة حساسة وكنت مؤمنا بإمكانية ضمان البقاء، وليس الخوف من النتائج ما جعلني أغادر الفريق”.

وأضاف: “في البداية تلقيت ضمانات من رئيس الفريق، لكن في الواقع وجدت نفسي وحيدا رفقة الطاقم الفني، في مواجهة تحدي آخر غير تقني”.

وتابع: “عشنا تحت ضغط كبير من محيط الفريق، لم أجد المحيط المناسب لمواصلة العمل في نصر حسين داي”.

وأردف آيت جودي: “من المؤسف فريق مثل النصرية، لا يوفر الأكل للاعبيه بعد الحصص التدريبية، ومساعدي أعلمني أن بعض اللاعبين لم يحضروا إحدى الحصص التدريبية، لأنهم كانو يعملون بحثا عن بعض الأموال”.


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