آيت جودي يباشر مهامه مع بارادو تحضيرا لمواجهة العميد

باشر المدرب عز الدين آيت جودي، مهامه الجديدة، على رأس العارضة الفنية لنادي بارادو، باشرافه على التحضيرات الخاصة بمباراتهم المقبلة.

ونشر إدارة نادي بارادو، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “فايسبوك”، مقطع فيديو، للحصة التدريبية الأخيرة للفريقن والتي أشرف عليها آيت جودي.

ويسعى المدرب الجديد للفريق، وضع لاعبيه في اتم الجاهزية بدينا، وفنيا، مع محاولة رفع معنوياتهم تحسبا لمباراتهم المقبلة.

وسيكون أول اختبار للمدرب عز الدين آيت جودي، مع فريقه الجديد، نادي بارادو، يوم غد الجمعة، ضد مولودية الجزائر، بملعب “20 أوت”.