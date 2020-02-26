آيت جودي يرمي المنشفة ويُغادر النصرية

الرياضة
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آيت جودي يرمي المنشفة ويُغادر النصرية
بقلم إسماعيل عشاش

قرر عز الدين آيت جودي، رمي المنشفة، ومغادرة نصر حسين داي، بسبب الأوضاع الكارثية التي يتخبط فيها الفريق العاصمي مؤخرا.

وجاء القرار ، بعدما أصبح غير قادر على تحمل الضغط المفروض عليه، بسبب النتائج السلبية التي تحصل عليها مع النادي.

وإستنكر آيت جودي، عدم تحصله على دعم من الإدارة، مما زاد من تعقيد وضعيته مع أبناء الدم والذهب.

وتتواجد الميلاحة، في أسوأ أحوالها هذا الموسم، بإحتلالها للمركز الأخير من الترتيب العام لدوري المُحترفين موبيليس.

وسيكون مُسيرو النصرية، مُطالبين بالبحث عن مُدرب جديد، في سيناريو تكرر أكثر من مرة هذا الموسم.


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