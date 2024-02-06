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الرياضة

آيت جودي يعقد اجتماعا مع لاعبي الكناري

بقلم محمد لمين صحراوي
آيت جودي يعقد اجتماعا مع لاعبي الكناري
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عقد المسؤول الأول على العارضة الفنية لشبيبة القبائل، عز الدين آيت جودي، اجتماعا مع لاعبي الفريق، أمس الاثنين.

ودعا آيت جودي، أشباله لاجتماع مصغر، في إطار التربص التحضيري القصير المقام بسيدي فرج بالعاصمة. والذي انطلق السبت الماضي وسيختتم هذا الخميس، تحضيرا لمباراة نجم مقرة في أول مباراة من مرحلة الإياب.

وكانت إدارة الشبيبة قد استعانت بآيت جودي، لقيادة العارضة الفنية في المرحلة المقبلة، خلفا للبرتغالي روي ألميدا، الذي أقيل من منصبه بسبب النتائج السلبية المحققة خلال مرحلة الذهاب، التي أنهاها الفريق في المركز الـ 8 برصيد 22 نقطة، بـ 6 انتصارات و5 هزائم و4 تعادلات.

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