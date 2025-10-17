آيت جودي يعلن استقالته من تدريب اتحاد الحراش بعد الخسارة أمام شباب عين تموشنت

قدم المدرب عز الدين آيت جودي، اليوم الجمعة، استقالته رسميًا من العارضة الفنية لنادي اتحاد الحراش، مباشرة بعد الخسارة التي مني بها الفريق أمام شباب عين تموشنت بنتيجة (2-1).

ضمن الجولة الخامسة من بطولة القسم الثاني هواة - وسط شرق.

وجاء قرار آيت جودي عقب نهاية اللقاء، في وقت كانت جماهير “الصفراء” تأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تُعيد الثقة للفريق بعد بداية متذبذبة هذا الموسم.

وخلال فترته القصيرة مع النادي، أشرف آيت جودي على خمس مباريات، حقق خلالها انتصارين، وتعادلين، وخسارة واحدة، ليترك الفريق في وضع متوسط على سلم الترتيب.

ورغم أن اتحاد الحراش أظهر تحسنًا نسبيًا في الأداء، إلا أن النتائج لم تكن كافية، خاصة في ظل الضغوط الكبيرة التي تحيط بالفريق وتطلعات الأنصار للعودة سريعًا إلى الواجهة.

إدارة اتحاد الحراش ستكون أمام تحدٍ جديد لاختيار مدرب خلف لآيت جودي، يأمل أن يُعيد الاستقرار الفني ويقود الفريق نحو تحقيق أهدافه خلال بقية مشوار الموسم.