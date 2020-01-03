آيت جودي يوضح حقيقة اتصالات مولودية الجزائر

الرياضة
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آيت جودي يوضح حقيقة اتصالات مولودية الجزائر
بقلم كريم.تيغرمت

أوضح المدرب الجزائري عز الدين آيت جودي، حقيقة الإتصالات التي ربطته بفريق مولودية الجزائر، بعد مغادرته فريق عين مليلة.

وصرح عز الدين آيت جودي للإذاعة الوطنية: “كان هناك اتصال أولي مع مسؤولين من مولودية الجزائر، لكن لم يكن اتصال رسمي مع رئيس النادي”.

وأضاف: “تمنيت أن تسير الأمور بطريقة مختلفة، دون خلق كل هذه البلبلة، خاصة وأن هناك مدرب حاليا على رأس الفريق، وهم مقبلون على مباراة مهمة”.

وتابع عز الدين آيت جودي: “بعد مغادرتي عين مليلة، تلقيت عدة اتصالات، ليس من مولودية الجزائر فقط، من أندية مغربية أيضا، ومن أندية الخليج”.


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