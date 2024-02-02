آيت جودي يُحدد حاجيات الشبيبة في الميركاتو الشتوي
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشف مدرب شبيبة القبائل، عن إحتياجاته في الميركاتو الشتوي الجاري، لتدعيم خطوط فريق شبيبة القبائل، تحسبا لبقية فعاليات الموسم الكروي الجاري.
وفي تصريحات إذاعية، قال المدرب آيت جودي، اليوم الجمعة:”إصابة الحارس الأساسي رحماني أخلطت الحسابات، وجعلتنا نفكر بجدية بخصوص مستقبل حراسة المرمى في الفريق”.
وأضاف آيت جودي:”التركيز الأولى منصب على التعاقد مع حارس مرمى، بعدها سوف نقوم بالتعاقد مع مهاجم ومتوسط ميدان إفريقيان من مالي سيلتحقان بالفريق”.
وختم آيت جودي:”عملية الإنتدابات في الميركاتو الشتوي دائما ماتكون صعبة، رغم توفر الإمكانيات، وسنسترجع عافيتنا، لأن طموحنا اللعب على الأدوار الأولى مهما كلفنا الأمر، لأن الشبية فريق كبير”.
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