آيت جودي يُوضح حقيقة تفاوض مطمور مع شبيبة القبائل

أوضح مدرب شبيبة القبائل آيت جودي، أن تواجد اللاعب الدولي السابق كريم مطمور في تيزي وزو كان من باب المجاملة.

وقال آيت جودي خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب مباراة الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب: “مطمور كان مارا من هنا”.

وأضاف: “مطمور لاعب دولي ويعرفه الجميع ويعرف مسؤولي شبيبة القبائل، أراد متابعة المباراة فقط”.

وتابع: “مع المسؤولين لم نتكلم على أساس أننا سنتفاوض معه، جاء إلى تيزي وزو مرحبا به وهذه بلاده”.

وتواجد اللاعب الدولي السابق كريم مطمور أمس الجمعة في تيزي وزو، حيث زار لاعبي الشبيبة في الفندق وتابع مباراة الحمراوة من المنصة الشرفية.