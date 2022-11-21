آيت شعلي ضمن الطاقم التحكيمي لمباراة الأرجنتين والسعودية

سيكون الحكم الجزائري عبد الحق آيت شعلي، غداً الثلاثاء، على موعد لتمثيل الراية الوطنية بكأس العالم قطر 2022.

وذلك بإدارة غرفة الفار في لقاء الأرجنتين ضد السعودية، حسبما كشف عنه بيان الفيفا عبر تويتر.

في المواجهة التي تدخل إطار الجولة الأولى للمجموعة الثالثة للمونديال، والتي ستلعب بملعب لوسيل على الساعة 11.00 صباحا بالتوقيت المحلي.