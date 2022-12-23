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الرياضة

آيت شعلي: “لهذا السبب قررت وضع حد لمشواري في مجال التحكيم”

بقلم كريم تيغرمت
آيت شعلي: “لهذا السبب قررت وضع حد لمشواري في مجال التحكيم”
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تحدث الحكم الدولي الجزائري، عبد الحق آيت شعلي، عن قرار اعتزاله التحكيم، بعد مونديال قطر، كاشفا دوافعه لذلك.

وصرح آيت شعلي للإذاعة الوطنية: “تحضيراتنا بدأت بعد كأس العالم روسيا 2018، من خلال تربصات ودورات ونجحنا في ضمان تواجدنا بقطر”.

كما أضاف: “شخصيا القرار الذي اتخدته كان قبل تنقلي إلى قطر، وذلك بعد اعلان قائمة الحكام المعتمدين في كأس العالم”.

وتابع عبد الحق آيت شعلي: “فضلت وضع حد لمشواري لمنح فرصة للحكام الشبان، من أجل اكتشاف المستوى العالي في كأس أمم إفريقيا، وكأس العالم”.

رابط دائم : https://nhar.tv/TYJxz
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