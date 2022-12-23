آيت شعلي: “لهذا السبب قررت وضع حد لمشواري في مجال التحكيم”

تحدث الحكم الدولي الجزائري، عبد الحق آيت شعلي، عن قرار اعتزاله التحكيم، بعد مونديال قطر، كاشفا دوافعه لذلك.

وصرح آيت شعلي للإذاعة الوطنية: “تحضيراتنا بدأت بعد كأس العالم روسيا 2018، من خلال تربصات ودورات ونجحنا في ضمان تواجدنا بقطر”.

كما أضاف: “شخصيا القرار الذي اتخدته كان قبل تنقلي إلى قطر، وذلك بعد اعلان قائمة الحكام المعتمدين في كأس العالم”.

وتابع عبد الحق آيت شعلي: “فضلت وضع حد لمشواري لمنح فرصة للحكام الشبان، من أجل اكتشاف المستوى العالي في كأس أمم إفريقيا، وكأس العالم”.