آيت طاهر: “قدوم موبيليس منح دفعا كبيرا لفريق شبيبة القبائل”
بقلم كريم تيغرمت
أرجع اللاعب الأسبق لشبيبة القبائل، مراد آيت طاهر، العودة القوية لشبيبة القبائل، هذا الموسم، للدعم الذي تحظى به من الشركة المالكة للنادي “موبيليس”.
وصرّح آيت طاهر، لتلفزيون “النهار”: “مجيء شركة “موبيليس”، منح دفعاً كبيراً لفريق شبيبة القبائل، حيث سمح للنادي بضمان استقراره”.
كما أضاف: “ملعب “حسين آيت أحمد”، هو الآخر منح للنادي بعد آخر، حيث أصبح الفريق يتدرب فالملحق التابع للملعب، وهذا ساعد كثيرا اللاعبين”.
وتابع مراد آيت طاهر: “حاليا هناك استقرار على جميع المستويات، سواءً المالي، الفني، وهو أهم نقطة في كل فريق”.
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