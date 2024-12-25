آيت طاهر: “مردود شبيبة القبائل تحسن من الناحية الفردية والجماعية”
بقلم كريم تيغرمت
أثنى اللاعب الأسبق لشبيبة القبائل، مراد آيت الطاهر، على المردود الذي يقدمه الفريق هذا الموسم، خاصة في مبارياته الأخيرة من البطولة.
وصرح آيت طاهر، في حوار لتلفزيون “النهار”: “الشبيبة سجلت بداية موسم صعبة، كون الفريق ضم عدة لاعبين جدد، ولم يكن هناك انسجام كبير”.
كما أضاف: “بالنسبة لي الشبيبة نجحت في صنع “الديكليك” في مباراتهم أمام اتحاد بسكرة، أين عادوا بالفوز من هناك”.
وأردف: “حاليا فريق الشبيبة أصبح أكثر انسجاما، بفضل عمل المدرب بن شيخة، حيث لمسنا تحسين سواء في اللعب الجماعي، وحتى على مستوى المردود الفردي للاعبين”.
وتابع مراد آيت طاهر: “فريق شبيبة حاليا يلعب بثقة، ويمتع بآدائه، لكن المهمة لم تنتهي بعد، كون البطولة لازالت طويلة”.
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