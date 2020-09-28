آيت عبد السلام: “الأهم أننا أنهينا التربصين بدون أي إصابة”

إعتبر لاعب شبيبة القبائل، أحمد آيت عبد السلام، أن تربصي الفريق كانا ناجحين، خاصة وأنه لم يتم تسجيل أي إصابة.

وصرح آيت عبد السلام، للموقع الرسمي للفريق: “تربصنا الأول ببجاية كان في المستوى، وشرعنا بعدها في تربص مستغانم، والذي تخللته مباراة تطبيقية”.

وأضاف مدافع الكناري: “الأهم أننا تمكنا من إنهاء هاذين التربصين في أفضل الظروف، ودون تسجيل أي إصابة وسط اللاعبين”.

وتابع آيت عبد السلام: “الآن ننتظر التربص الثالث، والذي سيخصص للجانب التكتيكي بصفة أكبر، ونحن بحاجة لمباريات ودية لاستعادة معالمنا على الميدان”.