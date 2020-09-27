آيت عبد السلام: “عودة الزلفاني أسعدتنا ونشكر كعروف على ما قدمه”

أشاد مدافع شبيبة القبائل، أحمد أيت عبد السلام، بما قدمه مراد كعروف، مؤكدا في ذات الوقت سعادتهم بعودة يامن الزلفاني.

وصرح أيت عبد السلام، للموقع الرسمي للفريق: “لم نلتقي المدرب الزلفاني منذ عودته للجزائر بسبب تواجده في الحجر لمدة أسبوع، ونأمل في لقائه بعودتنا إلى تزي وزو”.

وأضاف: “سعدنا كثيرا بعودة الزلفاني، ونشكر مراد كعروف على كل ما قدمه خلال التربصين السابقين، بالإضافة لكل الطاقم الذي عمل معه”.

وتابع أحمد آيت عبد السلام: “ننتظر إلتحاق المحضر البدني رودولف، في الأيام المقبلة، بالإضافة لبقية زملائنا اللاعبين المتواجدين بالخارج في الأيام القليلة المقبلة”.