آيت عبد السلام: “من السابق لأوانه الحديث عن أهداف الفريق”

الرياضة
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آيت عبد السلام: “من السابق لأوانه الحديث عن أهداف الفريق”
بقلم كريم تيغرمت

إعتبر مدافع شبيبة القبائل، أحمد آيت عبد السلام، أنه من المبكر الحديث عن أهداف الفريق، مفضلا التريث لغاية بداية الموسم.

وأوضح أيت عبد السلام، في هذا الخصوص: “نحن حاليا في فترة التحضيرات، من المبكر الحديث عن أهداف الفريق، وامكانية حصد الألقاب”.

وأضاف مدافع الكناري: “علينا على الأقل الإنتظار إلى غاية بداية البطولة، لتتضح الرؤية بخصوص أهدافنا، حليا نركز على تحضير الموسم الجديد”.

وتابع آيت عبد السلام: “نطلب من أنصارنا الوقوف إلى جانب الفريق، ولاعبيه الشبان، لمساعدتنا على إسعادهم في نهاية الموسم”.


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