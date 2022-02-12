آيت عثمان يلتحق بالدوري الليبي من بوابة الأهلي

أعلنت إدارة نادي أهلي بن غازي الليبي، تعاقدها مع اللاعب الجزائري رشيد آيت عثمان، ضمن الميركاتو الشتوي الجاري.

ونشرت إدارة النادي الليبي، بيانا عبر صفحتها الرسمية، أعلنت من خلاله عن ضم خدمات رشيد آبت عثمان.

وسبق للاعب وسط الميدان، آيت عثمان، حمل الألوان الوطنية، بالمشاركة في وقت سابق رفقة المنتخب الأولمبي.

كما يملك رشيد آيت عثمان خبرة معتبرة، بالنظر لحمله قميص العديد من الأندية الأوروبية، على غرار لانيس، سبورتينغ خيخون وغيرها.