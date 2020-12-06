آيت علي براهم ووزير الخارجية الإيطالي يبحثان سبل التعاون الاقتصادي وشرامكات البلدين

استقبل وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو.

وحسب بيان وزارة الصناعة، خلال اللقاء قام المسؤولان بتقييم العلاقات الاقتصادية الجزائرية-الإيطالية لاسيما في القطاع الصناعي.

وتطرقا إلى المجالات التي من شأنها أن تشكل فرصا للشراكة بين الطرفين.

على غرار الميكانيك، الصناعات الغذائية، الفلاحة، المناجم، الطاقة والطاقات المتجددة.

وعرض آيت علي براهم الإطار القانوني والتنظيمي التي تسعى الجزائر لتجسيده بهدف جعل مناخ أعمالها أكثر أمانا ومرونة، وتسهيل الاستثمار.

وقال “نحن بصدد الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد الذي يحتوي على تدابير جد واضحة ويحمل ضمانات للمستثمرين لتجسيد مشاريعهم بالجزائر”

وأبدى وزير الصناعة رغبة الجزائر في عقد شراكات مثمرة مع الجانب الإيطالي.

ومن جانبه، اعتبر الوزير الإيطالي أن التدابير الجديدة ستسمح بخلق فرص استثمار جديدة بين البلدين.

وأعرب عن اهتمام المتعاملين الإيطاليين بالاستثمار في الجزائر لاسيما الجالية الإيطالية المقيمة بالجزائر.