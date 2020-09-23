آيت علي براهم يشرف غدا على تدشين مختبر التصنيع الرقمي

يشرف وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، غدا الخميس، على تدشين مختبر التصنيع الرقمي “FabLab” حسب بيان للوزارة.

المخبر يقع بمقر الشركة الجزائرية لتجهيز المنشآت المعدنية “ألريم” التابعة لمجمع الحديد والصلب “ايميتال”.

وسيكون الوزير مرفوقا بكل من وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، هيام بن فريحة، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وكذا العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة، كوثر كريكو، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة ، نسيم ضيافات اضافة إلى الرئيس المدير العام لمجمع “ايميتال” السيد طارق بوسلامة والرئيس المدير العام ل”ألريم” مختار طيان.

ويكمن الهدف الرئيسي من هذا المختبر في تأطير المدراء المستقبليين للمؤسسات الناشئة وكذا المهندسين المطورين الشباب فيما يتعلق بانشاء وبعث أنشطة مؤسساتهم، مع الاشراف على تكوينهم في اختصاصات متعددة وفقا للمعايير الدولية ورفعها إلى مستوى المتطلبات الحالية والمستقبلية.

كما يسعى المختبر لضم مختلف الشركات الشبابية التي تعمل على تبادل المعارف والأفكار قصد دعم عمليات البحث والتطوير بأحدث الوسائل المادية التي تتيحها المؤسسة للمهندسين الشباب المنخرطين في هذا الإطار.