آيت علي يكشف عن تفاصيل دفتر الشروط الجديد لصناعة السيارات

كشف وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي براهم ان دفتر الشروط الجديد المتعلق بصناعة السيارات بالجزائر سيفرض على المستثمر نسبة إدماج أولوية تقدر بـ 30 بالمئة.

وأضاف وزير الصناعة والمناجم الأمر الذي يعني أن 30 بالمئة من المدخلات المستعملة ستكون محلية الصنع.

كما أوضح الوزير أن الخدمات الملحقة بالانتاج لا تأخد بعين الاعتبار لدى حساب نسبة الإدماج.

واكد الوزير في حوار مع وأج أن دفتر الشروط الجديد لصناعة السيارات سيفرض على المستثمر إنتاج الهيكل بالجزائر.

وهذا الإلزام حتى يتم بلوغ نسبة 30 بالمئة في البداية وتحقيق 10 بالمئة من إدماج المحلي في مجال المستلزمات حسب الوزير.

من جهة أخرى أكد آيت علي أن على المستثمر الأجنبي أن يضمن إسهام أولي برأسمال يساوي أويفوق 30 بالمئة من قيمة الإستثمار

وصرح الوزير أنه سيتم إلغاء الإمتيازات الجمركية ومن يريد الاستثمار في إستراد القطع يمكنه القيام بذلك وما عليه إلا دفع الرسوم الجمركية الموجهة للمنتجات المصنعة.

وبخصوص الحاويات التي تحمل قطع ckd وskd العالقة في الموانئ منذ شهر افريل الماضي اوضح الوزير ان 80 بالمئة من هذه الواردات تم الإفراج عنها من مجمل 10 ألاف و800 حاوية.