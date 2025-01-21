آيت عودية.. الجلسات الوطنية للسينما ستشجع الخواص على الاستثمار وهذا هو طموحنا

أعرب آيت عودية، مؤسس شركة TMV CINEMAS، عن ارتياحه لِما جاء به خطاب رئيس الجمهورية الذي ألقاه في افتتاح الجلسات الوطنية للسينما. مؤكدا أنه أوجد حلولا فعلية لقطاع السينما، انطلاقا من خلق سوق مستدام ومثمر، وتأسيس هيئة تعنى بتنظيم الساحة السينمائية وهيكلتها. وهي خطوة من شأنها تشجيع الخواص على الاستثمار في عالم الفن السابع.

وتحدّث آيت عودية عن مشاركته في ورشة التوزيع والجمهور، موضحا أن توصياتها شخصت واقع الساحة السينمائية التي تتطلب تجهيز قاعات السينما بوسائل ضخمة. مشيرا إلى حاجة القاعات إلى ألف شاشة عصرية إذا وضعنا 40 ألف نسمة مقابل شاشة واحدة، مؤكدا أن تعليمات رئيس الجمهورية جاءت لخدمة هذه الفكرة.

وقال آيت عودية أن الدعم لا يشترط أن يكون ماديا فقط، بل يمكن أن يكون في شكل توجيه وتكوين في الغالب. وهنا يمككنا الحديث عن مؤسسة تشرف على القطاع بطريقة تضمن أيضا التوزيع العادل لقاعات السينما. مركزا على أن هذه الظروف تمثل ضمانات للمستثمرين الخواص.

وأضاف مؤسس MediAlgeriA: “علامتنا TMV أصبحت واحدة من أقوى وأكثر العلامات تأثيرًا. وهي مفضلة على وسائل التواصل الاجتماعي في مجال السينما والترفيه بشكل عام. لذلك نسعى لاستغلال هذا النجاح رافعةً لتعزيز وتطوير القطاع بشكل أكبر..”.

وفي سياق حديثه قال أيضاً: “لقد قمنا بدعم الإنتاجات التلفزيونية في الجزائر بنجاح لأكثر من عشر سنوات، واليوم يلاحظ الجميع أن الجزائريين يفضلون المسلسلات المحلية والفنانين المحليين. نحن ملتزمون بتحقيق النجاح نفسه خلال السنوات القادمة، من خلال استثمار جميع أرباحنا من الاستغلال في إنتاج محتوى جزائري، بالتعاون مع أكبر المنتجين.. نريد أن نرى على شاشاتنا كوميديا عائلية، أفلام حركة، ولمَ لا؟ أن نساهم في المشاريع الإنتاجية الكبرى التي تبرز صورة الجزائر وتجلب كثيراً من الفخر وتعزز الهوية الجزائرية. هذا هو طموحنا، ولهذا نحن راضون عن هذه الأيام”.

من جهة أخرى، كشف رياض آيت عودية، صاحب مركب TMV السينمائي، عن حصيلة مبيعات تذاكر السينما التي حصدها المركّب السينمائي والمقدرة بـ400 تذكرة سنويا. مؤكدا أن هذه النتيجة تعكس شغف الجمهور يارتياد قاعات السينما وتعطشه لمشاهدة الأفلام باعتبارها تقليدا اجتماعيا.